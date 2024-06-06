В Уфе новая хозяйка кота, спасённого из вентиляции, рассказала о его состоянии

У уфимского «мемного» кота появилась семья. В столице пушистый, которого накануне спасали из вентиляционного канала в квартире на Ферина, обрел дом. Напомним, питомец залез в канал, но обратно выйти не смог. Он жалобно мяукал, пока Регина, хозяйка квартиры, не позвонила в службу спасения.

Девушка решила, что это судьба, и оставила кота себе. Она уже показала своего нового питомца ветеринару, ему сделали все необходимые прививки и отмыли. Теперь Мэр – такую кличку ему дала хозяйка – будет жить в новой семье.

Весь потрепанный, в ранах. Решили его к ветеринару везти. Слава богу, ветеринар поблизости. Пока сидели в очереди, он был у меня на ручках, весь такой ласковый. Врач сделал полный осмотр, всё с ним хорошо. Помыли, обработали раны, сделали все соответствующие прививки, и в конечном итоге ему еще и выдали паспорт.

Регина Шамсутдинова
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