В Уфе новая хозяйка кота, спасённого из вентиляции, рассказала о его состоянии

У уфимского «мемного» кота появилась семья. В столице пушистый, которого накануне спасали из вентиляционного канала в квартире на Ферина, обрел дом. Напомним, питомец залез в канал, но обратно выйти не смог. Он жалобно мяукал, пока Регина, хозяйка квартиры, не позвонила в службу спасения.
Девушка решила, что это судьба, и оставила кота себе. Она уже показала своего нового питомца ветеринару, ему сделали все необходимые прививки и отмыли. Теперь Мэр – такую кличку ему дала хозяйка – будет жить в новой семье.