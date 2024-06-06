В Уфе новая хозяйка кота, спасённого из вентиляции, рассказала о его состоянии

Весь потрепанный, в ранах. Решили его к ветеринару везти. Слава богу, ветеринар поблизости. Пока сидели в очереди, он был у меня на ручках, весь такой ласковый. Врач сделал полный осмотр, всё с ним хорошо. Помыли, обработали раны, сделали все соответствующие прививки, и в конечном итоге ему еще и выдали паспорт.

Регина Шамсутдинова