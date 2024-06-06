В Уфе из торгового центра «Мега» эвакуировали 1500 человек

Сегодня в Уфе из торгово-развлекательного центра «Мега» экстренно эвакуировали всех сотрудников и посетителей. По данным местных телеграм-каналов, вспыхнула стена в одном из магазинов центра.

На место выехали несколько единиц спецтранспорта. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, в уфимском торговом центре, расположенном по улице Рубежной, на первом уровне в одном из бутиков произошло аварийно-токовое явление и оплавление пластиковой вывески на площади 3 «квадрата».