В Уфе прошла спартакиада по юнифайд-плаванию

В Уфе прошла республиканская спартакиада по плаванию и юнифайд-плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Это соревнования, в которых за одну команду выступают атлеты  с особенностями развития и спортсмены без нарушений.

Этой спартакиадой подвели итог трехлетней реализации программы  «Инклюзивный спорт для всех». Республика вошла в число 15 регионов России, на базе которых проводятся спортивные состязания этого проекта. Мероприятие приурочили к Году заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в спартакиаде по плаванию приняли участие более 50 спортсменов из Туймазов, Октябрьского, Белебея и Уфы. Заплывы проводились в категориях дети, юниоры и взрослые на дистанциях 50 и 100 метров разными стилями. Среди участников соревнований были пловцы без разряда и члены сборной страны, мастера спорта России.

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