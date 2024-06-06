В Уфе прошла спартакиада по юнифайд-плаванию

В Уфе прошла республиканская спартакиада по плаванию и юнифайд-плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Это соревнования, в которых за одну команду выступают атлеты с особенностями развития и спортсмены без нарушений.

Этой спартакиадой подвели итог трехлетней реализации программы «Инклюзивный спорт для всех». Республика вошла в число 15 регионов России, на базе которых проводятся спортивные состязания этого проекта. Мероприятие приурочили к Году заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.