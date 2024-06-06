Радий Хабиров рассказал о важности участия Башкирии в ПМЭФ

Глава Башкирии Радий Хабиров пояснил, почему нашей республике необходимо принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме и иных мероприятиях аналогичного масштаба. Как он сообщил информагентству «Башинформ», это важно, прежде всего, для повышения инвестиционной привлекательности региона.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о важности участия Башкирии в ПМЭФ

Потому что, если в нашу республику не будут идти деньги, не будут приходить инвесторы, не будут строиться новые предприятия. Просто стагнировать будем и все. А для того, чтобы инвестор приходил, элементарно, надо рассказывать про нас, какие у нас есть меры поддержки, как мы живем, какие у нас успехи, что здесь работает команда, с которой можно иметь дело. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также руководитель республики подчеркнул необходимость продвижения местных брендов и экономики. Поэтому в составе делегации Башкирии – представители крупных предприятий региона.

Это называется продвижение нашей республики, чтобы о Башкирии знали и хотели сюда идти. Потому что это главное на сегодняшний день. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Напомним, Радий Хабиров возглавляет официальную делегацию Башкирии на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге.

Фото: ИА «Башинформ»

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