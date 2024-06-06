Радий Хабиров рассказал о важности участия Башкирии в ПМЭФ

Глава Башкирии Радий Хабиров пояснил, почему нашей республике необходимо принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме и иных мероприятиях аналогичного масштаба. Как он сообщил информагентству «Башинформ», это важно, прежде всего, для повышения инвестиционной привлекательности региона.
Также руководитель республики подчеркнул необходимость продвижения местных брендов и экономики. Поэтому в составе делегации Башкирии – представители крупных предприятий региона.
Напомним, Радий Хабиров возглавляет официальную делегацию Башкирии на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге.
Фото: ИА «Башинформ»