В Уфе прошло юношеское первенство Башкирии по пляжному волейболу

В Уфе прошло первенство Республики Башкортостан по пляжному волейболу среди юношей и девушек различных возрастных категорий. Турниры собрали под свои знамена спортсменов от 2006-го до 2011-го годов рождения.

Участие в соревнованиях приняли 126 команд из разных уголков республики. Были команды из городов, таких как Уфа, Салават, Кумертау, Нефтекамск и Ишимбай, а также Мелеузовского, Аургазинского, Мечетлинского и Кушнаренковского районов.