В Уфе прошёл концерт Артура Назиуллина и Дмитрия Крюкова

Редкие сочетания музыкальных инструментов. Накануне в Уфе Госоркестр Башкортостана представил концерт «Артур Назиуллин и Дмитрий Крюков приглашают!».

В первом отделении прозвучали произведения Ольги Раевой и Мориса Равеля, вместе с оркестром под управлением маэстро Дмитрия Крюкова выступила блистательная арфистка, лауреат международных конкурсов Полина Баранова.

Затем была представлена мировая премьера: «Симфония-концерт» для кларнета и скрипки с оркестром Дмитрия Крюкова. Солировали народный артист Башкортостана Артур Назиуллин и лауреат международных конкурсов Анна Савкина.