Делегация Башкирии подписала важные соглашения на ПМЭФ

Выпускаемые в Башкортостане зерносушилки могут быть задействованы в льготных программах сельхозтехники Росагролизинга. Об этом говорили сегодня глава республики Радий Хабиров и руководитель компании Павел Косов в Санкт-Петербурге, где проходит Международный экономический форум. Во второй день мероприятия было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, прошли десятки переговоров.
Третий год подряд все подписания документов о сотрудничестве на нашем стенде сопровождаются музыкой. Этногруппа «Хазина» через костюмы и композиции тоже презентует республику. А еще сегодня ажиотаж создали фирменные футболки компании ZASPORT, фабрика которой открылась в прошлом году в Башкортостане.
Но стенд Башкортостана не пустует и без этого — не прекращаются деловые переговоры. Среди партнеров — проверенные временем. Работа с ними будет расширяться. Так прошла встреча с руководством компании «Росагролизинг». Аграрии Башкортостана активно участвуют в льготных программах обновления парка сельхозтехники. Так, с начала текущего года технический парк 114 хозяйств пополнили 326 новых машин на сумму почти два миллиарда рублей.
При этом республика оказывает дополнительную поддержку сельхозпроизводителям и компенсирует часть затрат на первоначальный взнос и выплаты по лизингу. На встрече обсудили вопросы развития, в том числе информационного взаимодействия, и участия в льготных программах сельхозтехники, которую на территории Башкортостана выпускает предприятие «Амкодор-Агидель».
На стенде российского министерства спорта поставили подписи в документах руководитель ведомства и Радий Хабиров. Это соглашение о проведении в Уфе Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Мероприятие пройдёт осенью. Оно предусматривает реализацию совместных проектов и проведение различных событий, связанных с подготовкой форума.
А вот встреча Радия Хабирова и министра промышленности и торговли России началась с поздравления с назначением Антона Алиханова на должность руководителя Минпромторга страны. Башкортостан является одним из локомотивов индустриального развития России, подчеркнул министр.
По итогам работы сегодня Радий Хабиров отметил, что интерес к нашей республике есть, это понятно по количеству партнеров, которые приходят с разными предложениями.
Завтра ожидается не менее насыщенный день. Пройдет масштабная пленарная сессия с участием главы государства Владимира Путина. Тема этого года — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Одним из ключевых событий на площадке ПМЭФ станет презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах страны.