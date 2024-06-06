Делегация Башкирии подписала важные соглашения на ПМЭФ

Выпускаемые в Башкортостане зерносушилки могут быть задействованы в льготных программах сельхозтехники Росагролизинга. Об этом говорили сегодня глава республики Радий Хабиров и руководитель компании Павел Косов в Санкт-Петербурге, где проходит Международный экономический форум. Во второй день мероприятия было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, прошли десятки переговоров.

Третий год подряд все подписания документов о сотрудничестве на нашем стенде сопровождаются музыкой. Этногруппа «Хазина» через костюмы и композиции тоже презентует республику. А еще сегодня ажиотаж создали фирменные футболки компании ZASPORT, фабрика которой открылась в прошлом году в Башкортостане.

Но стенд Башкортостана не пустует и без этого — не прекращаются деловые переговоры. Среди партнеров — проверенные временем. Работа с ними будет расширяться. Так прошла встреча с руководством компании «Росагролизинг». Аграрии Башкортостана активно участвуют в льготных программах обновления парка сельхозтехники. Так, с начала текущего года технический парк 114 хозяйств пополнили 326 новых машин на сумму почти два миллиарда рублей.

При этом республика оказывает дополнительную поддержку сельхозпроизводителям и компенсирует часть затрат на первоначальный взнос и выплаты по лизингу. На встрече обсудили вопросы развития, в том числе информационного взаимодействия, и участия в льготных программах сельхозтехники, которую на территории Башкортостана выпускает предприятие «Амкодор-Агидель».

На стенде российского министерства спорта поставили подписи в документах руководитель ведомства и Радий Хабиров. Это соглашение о проведении в Уфе Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Мероприятие пройдёт осенью. Оно предусматривает реализацию совместных проектов и проведение различных событий, связанных с подготовкой форума.

Уверен, что всё пройдет на высочайшем организационном уровне. В Башкортостане спорт хорошо развивается, республика славится своими чемпионами. У региона впереди большое спортивное будущее. И мы вас в этом поддержим. Михаил Дегтярёв, министр спорта Российской Федерации

А вот встреча Радия Хабирова и министра промышленности и торговли России началась с поздравления с назначением Антона Алиханова на должность руководителя Минпромторга страны. Башкортостан является одним из локомотивов индустриального развития России, подчеркнул министр.

Министерство промышленности и торговли заинтересовано в том, чтобы помогать республике и производителям, которые работают на территории Башкортостана. Вместе будем решать те задачи, которые перед нами ставит Президент России в части формирования технологического суверенитета страны. Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации

По итогам работы сегодня Радий Хабиров отметил, что интерес к нашей республике есть, это понятно по количеству партнеров, которые приходят с разными предложениями.

Некоторые, скажем так, стартапы какие-то на уровне. Есть маститые предприятия. Мы сегодня провели непростой раунд переговоров с «Черкизовским», потому что сельхозбизнес идет тогда, когда есть меры поддержки государственные. Наши возможности тоже не разграничивает, поэтому всегда нужно найти баланс. Это предельно полезно, когда эффективность бюджета нашего, субсидии высока. Поэтому тут много вопросов приходится решать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан