В Башкирии выбрали делегатов из Бураевского района на VI съезд Всемирного курултая башкир

Для дальнейшего развития национального языка, культуры и традиций нужны новые идеи и проекты. Обсудить их планируют на VI съезде Всемирного курултая башкир, который пройдёт в конце года. А пока в районах и городах республики проходят собрания местных отделений организации. Сегодня в Бураевском районе говорили об итогах работы и выбирали делегатов, которые будут представлять муниципалитет на предстоящем съезде.

С момента проведения предыдущего съезда прошло пять лет. А значит, пора подводить итоги и определяться с планами на предстоящую пятилетку. Для Всемирного курултая башкир это будет уже шестой по счету съезд.

В рамках подготовки к шестому съезду во всех районах и городах республики проводятся собрания местных ячеек Всемирного курултая башкир. Отчётом о результатах пятилетней деятельности выступают руководители муниципальных курултаев. Так, сегодня в селе Бураево рассказали о том, что было сделано в районе для сохранения языка, культуры и традиций башкирского народа.

Активно участвовали в проекте «Трезвое село», во всех муниципалитетах проводились праздники родословных, продвигали башкирскую культуру и творческие коллективы района через различные фестивали. Свой вклад в сохранение и развитие традиций башкирского народа вносит молодёжь.