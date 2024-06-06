В Башкирии выбрали делегатов из Бураевского района на VI съезд Всемирного курултая башкир

Для дальнейшего развития национального языка, культуры и традиций нужны новые идеи и проекты. Обсудить их планируют на VI съезде Всемирного курултая башкир, который пройдёт в конце года. А пока в районах и городах республики проходят собрания местных отделений организации. Сегодня в Бураевском районе говорили об итогах работы и выбирали делегатов, которые будут представлять муниципалитет на предстоящем съезде.
С момента проведения предыдущего съезда прошло пять лет. А значит, пора подводить итоги и определяться с планами на предстоящую пятилетку. Для Всемирного курултая башкир это будет уже шестой по счету съезд.
В рамках подготовки к шестому съезду во всех районах и городах республики проводятся собрания местных ячеек Всемирного курултая башкир. Отчётом о результатах пятилетней деятельности выступают руководители муниципальных курултаев. Так, сегодня в селе Бураево рассказали о том, что было сделано в районе для сохранения языка, культуры и традиций башкирского народа.
Активно участвовали в проекте «Трезвое село», во всех муниципалитетах проводились праздники родословных, продвигали башкирскую культуру и творческие коллективы района через различные фестивали. Свой вклад в сохранение и развитие традиций башкирского народа вносит молодёжь.
Искоренить алкоголизм и укреплять традиционные семейные ценности — именно на эти моменты необходимо в будущем сделать упор, считают представители бураевского курултая башкир. Общую же стратегию развития на ближайшую пятилетку, которая будет затрагивать практически все сферы жизни, примут на VI съезде Всемирного конгресса башкир, который состоится в ноябре.