Башкирия стала лидером по реализации программы «Сельский тренер»

Стали известны обладатели государственной стипендии по программе «Сельский тренер». Башкортостан стал первым регионом России, где успешно реализуется подобный проект поддержки спортивных тренеров и наставников, работающих в сельской местности. Один из обладателей стипендии — тренер и мастер спорта по греко-римской борьбе Максим Луценков. С ребятами он занимается в селе Наумовка Стерлитамакского района. Среди его воспитанников есть и победители всероссийских соревнований.

Анастасия Смирнова пришла на секцию борьбы в селе Наумовка совсем недавно — девять месяцев назад. Что удивительно, базы других видов единоборств у спортсменки не было, но результаты впечатляющие — участие в семи соревнованиях, три из которых республиканского уровня, а также попадание в сборную Башкортостана по вольной борьбе.

Я самая первая пришла на борьбу с помощью братика, сначала занималась одна, потом поняла, что с мальчиками тяжеловато, привела лучших подруг, стали все вместе заниматься, не ссоримся, поддерживаем друг друга, это самое главное. Анастасия Смирнова

А вот Зариф Богданов занимается борьбой уже пять лет. Сейчас он один из самых опытных и титулованных спортсменов в селе. На борьбу его, как и Анастасию, привёл брат. Зариф — призёр республиканских и всероссийских соревнований. Его цель — в этом году выполнить звание кандидата в мастера спорта, а дальше двигаться вверх.

Понедельник, среда, пятница тут тренируемся, вторник, четверг ездим в город, чтобы менять спарринг-партнеров, чтобы не бороться с одними и теми же. Зариф Богданов

На спортивной базе села Наумовка под руководством Максима Луценкова тренируются более 60 детей. Большинство из них живёт или в Наумовке, или в ближайших сёлах и деревнях. 15 борцов стали членами сборных команд Республики Башкортостан, подготовлен кандидат в мастера спорта Максим Полищук. В феврале этого года Максим Луценков стал обладателем гранта по программе «Сельский тренер».

Я долго к этому шёл, три года, на третий год прошёл по этой программе, планирую потратить на строительство дома для улучшения жилищных условий. Максим Луценков, тренер по греко-римской борьбе

У Максима Юрьевича есть двое детей, семилетний сын пошёл по стопам отца. Уже в четыре года маленький Демид начал бороться. Сейчас уровень мастерства у юного спортсмена растёт с каждым днём.

Пришёл, потому что папа тренер, начал из-за этого заниматься, мне нравится здесь: можно веселиться, отрабатывать, что-то новое познавать, на соревнования ездить. Демид Луценков