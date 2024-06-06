Башкирия стала лидером по реализации программы «Сельский тренер»

Стали известны обладатели государственной стипендии по программе «Сельский тренер». Башкортостан стал первым регионом России, где успешно реализуется подобный проект поддержки спортивных тренеров и наставников, работающих в сельской местности. Один из обладателей стипендии — тренер и мастер спорта по греко-римской борьбе Максим Луценков. С ребятами он занимается в селе Наумовка Стерлитамакского района. Среди его воспитанников есть и победители всероссийских соревнований.
Анастасия Смирнова пришла на секцию борьбы в селе Наумовка совсем недавно — девять месяцев назад. Что удивительно, базы других видов единоборств у спортсменки не было, но результаты впечатляющие — участие в семи соревнованиях, три из которых республиканского уровня, а также попадание в сборную Башкортостана по вольной борьбе.
А вот Зариф Богданов занимается борьбой уже пять лет. Сейчас он один из самых опытных и титулованных спортсменов в селе. На борьбу его, как и Анастасию, привёл брат. Зариф — призёр республиканских и всероссийских соревнований. Его цель — в этом году выполнить звание кандидата в мастера спорта, а дальше двигаться вверх.
На спортивной базе села Наумовка под руководством Максима Луценкова тренируются более 60 детей. Большинство из них живёт или в Наумовке, или в ближайших сёлах и деревнях. 15 борцов стали членами сборных команд Республики Башкортостан, подготовлен кандидат в мастера спорта Максим Полищук. В феврале этого года Максим Луценков стал обладателем гранта по программе «Сельский тренер».
У Максима Юрьевича есть двое детей, семилетний сын пошёл по стопам отца. Уже в четыре года маленький Демид начал бороться. Сейчас уровень мастерства у юного спортсмена растёт с каждым днём.
Занимаются ребята не только в зале. Ежегодно летом они выезжают на спортивные сборы в лагерь, где будут проводить двухразовые тренировки. В планах у Максима Луценкова на этот год — воспитать новых чемпионов.