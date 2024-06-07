На ПМЭФ состоялась встреча Радия Хабирова с представителями Узбекистана

Накануне в рамках Петербургского международного экономического форума Радий Хабиров встретился с представителями делегации из Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. Обсуждались совместные проекты в рамках развития международного сотрудничества.
Глава нашего региона поблагодарил руководство Узбекистана за прием делегации из Башкирии на заседании Совета регионов России и Узбекистана, которое состоялось в мае текущего года.
Как сообщает пресс-служба Главы республики, по итогам встречи запланировано расширение товарооборота, формирование промышленной кооперации, а также образовательный обмен. Так, Башкирия выразила готовность открыть на территории Узбекистана несколько филиалов учебных заведений, где будут готовить кадры по востребованным специальностям. В числе наиболее масштабных проектов – строительство в Ташкентской области совместного с Башкирией технопарка.
Также Радий Хабиров подчеркнул, что несколько компаний уже проявили интерес к работе на территории будущего технопарка.
Добавим, ранее на ПМЭФ руководитель республики встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России.
Фото: сайт Главы РБ