На ПМЭФ состоялась встреча Радия Хабирова с представителями Узбекистана

Накануне в рамках Петербургского международного экономического форума Радий Хабиров встретился с представителями делегации из Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. Обсуждались совместные проекты в рамках развития международного сотрудничества.

Фото №1 - На ПМЭФ состоялась встреча Радия Хабирова с представителями Узбекистана

Глава нашего региона поблагодарил руководство Узбекистана за прием делегации из Башкирии на заседании Совета регионов России и Узбекистана, которое состоялось в мае текущего года.   

Мы продолжаем выстраивать торгово-экономические отношения с Узбекистаном и уже приступили к реализации тех договоренностей, которые выработали в рамках Совета, а также недавних визитов зарубежных делегаций в Башкортостан. Ряд узбекских регионов проявляет особый интерес к работе с башкирскими партнёрами, в том числе Ташкентская и Наманганская области. Мы уже обсудили с хокимами этих областей проекты, которые включим в дорожную карту совместной работы. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Как сообщает пресс-служба Главы республики, по итогам встречи запланировано расширение товарооборота, формирование промышленной кооперации, а также образовательный обмен. Так, Башкирия выразила готовность открыть на территории Узбекистана несколько филиалов учебных заведений, где будут готовить кадры по востребованным специальностям. В числе наиболее масштабных проектов – строительство в Ташкентской области совместного с Башкирией технопарка.

Фото №2 - На ПМЭФ состоялась встреча Радия Хабирова с представителями Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил мне обсудить с вами на площадке Петербургского международного экономического форума параметры этого проекта с тем, чтобы начинать подготовку его реализации. 

Жамшид Ходжаев, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан

Также Радий Хабиров подчеркнул, что несколько компаний уже проявили интерес к работе на территории будущего технопарка.

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Мы договорились с руководством Ташкентской области до конца июня 2024 года подобрать площадку для строительства технопарка и выработать финансово-экономическую модель реализации этого проекта. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Добавим, ранее на ПМЭФ руководитель республики встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России.

Фото: сайт Главы РБ  

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