Глава Башкирии Радий Хабиров выступил на экологической сессии в рамках ПМЭФ
На площадке Петербургского международного
экономического форума, который проходит в эти дни, Глава Башкирии Радий Хабиров
выступил на сессии «Экологические горизонты — 2030: инвестиции в циркулярность».
В ходе дискуссии модератор сессии и ведущий
телеканала «РБК» Кирилл Токарев рассказал об активной работе нашего региона в вопросах
обращения с твердыми коммунальными отходами. Он отметил, что в прошлом году Башкирия
поднялась на 47 пунктов в таблице «Зеленого рейтинга».
В своем выступлении руководитель
республики рассказал о важности права человека на благоприятную окружающую
среду, что предусматривает в том числе регулярный вывоз ТКО из населенных
пунктов, его сортировку и утилизацию. Кроме того, Радий Хабиров рассказал о тех
успехах, которых удалось добиться республике в этой сфере.
Ещё пять лет назад треть населённых пунктов Башкортостана, — а это большой регион, где проживает более 4 млн человек, — не была обеспечена регулярным вывозом ТКО. В деревнях была нормальная практика, когда мусор сжигали за околицей или накапливали огромные свалки. Среди регионов России в республике было самое большое количество свалок — более 3 тысяч. Благодаря поддержке федерального центра мы создали более 37 тысяч мест накопления ТКО, увеличили до 88 тысяч число контейнеров, ликвидировали свыше 2,9 тысячи свалок. На данный момент осталось только 300 несанкционированных объектов, и мы намерены их также ликвидировать в рамках федеральных проектов «Чистая страна» и «Генеральная уборка» национального проекта «Экология».
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также Радий Хабиров сообщил участникам
сессии о работе платформы «ТКО — Башкортостан». Напомним, это совместный проект
минцифры, минэкологии Башкирии и Центра управления республикой. Он реализуется
в целях обеспечения контроля за вывозом отходов.
Это интересная практика. Мы оцифровали каждую контейнерную площадку, — а их более 37 тысяч, — и «привязали» к координатам с указанием принадлежности, графика вывозов, сведений о регоператоре. Это позволяет Центру управления республикой в режиме реального времени контролировать полноту и качество вывоза отходов. Конечно, главные контролёры — наши жители. Если с контейнерной площадки вовремя не вывозят мусор, это сразу отражается в социальных сетях. Хорошая история, она нам очень помогает наладить работу.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Кроме того, Глава региона выразил признательность
руководству компании «Российский экологический оператор» за поддержку.
Мы значительно продвинулись вперёд — это технологическое сопровождение, дебюрократизация многих процессов. Самое главное — мы с Денисом Петровичем Буцаевым (генеральный директор ППК «Российский экологический оператор») подписали целый ряд соглашений о создании в Башкортостане трех крупных мусороперерабатывающих комплексов на основе концессии. Первый из них запустим уже в 2025 году. Это позволит достичь показателей, установленных новым майским Указом Президента России к 2030 году, уже в следующем году
Радий Хабиров, Глава Башкирии
В заключение своего выступления Радий
Хабиров рассказал о развитии переработки вторичных ресурсов в Башкирии.
Башкортостан активно включился в эту работу. В частности, компания «ПОЛИЭФ» открыла уникальное производство по переработке ПЭТ-тары. В качестве вторсырья для её изготовления предприятие использует измельчённые пластиковые бутылки. Объёмы производства большие, и мы пока ещё не можем обеспечить его сырьём на 100 процентов. Но мы этот вопрос вместе решаем.