Глава Башкирии Радий Хабиров выступил на экологической сессии в рамках ПМЭФ

Ещё пять лет назад треть населённых пунктов Башкортостана, — а это большой регион, где проживает более 4 млн человек, — не была обеспечена регулярным вывозом ТКО. В деревнях была нормальная практика, когда мусор сжигали за околицей или накапливали огромные свалки. Среди регионов России в республике было самое большое количество свалок — более 3 тысяч. Благодаря поддержке федерального центра мы создали более 37 тысяч мест накопления ТКО, увеличили до 88 тысяч число контейнеров, ликвидировали свыше 2,9 тысячи свалок. На данный момент осталось только 300 несанкционированных объектов, и мы намерены их также ликвидировать в рамках федеральных проектов «Чистая страна» и «Генеральная уборка» национального проекта «Экология».

Радий Хабиров, Глава Башкирии