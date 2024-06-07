В Уфе ТЮЗ представил премьеру спектакля «Сказка о царе Салтане»

Всем знакомые строки Пушкина ожили на сцене Уфимского театра юного зрителя. Премьера спектакля «Сказка о царе Салтане» приурочена к 225-летию со дня рождения поэта и Дню русского языка. Работа над постановкой была запланирована давно. По словам директора театра, поданная в Президентский фонд культурных инициатив заявка была одобрена, и с февраля началась масштабная работа. Для постановки пригласили настоящих профессионалов.
Известное всем с детства произведение превратилось в яркое и захватывающее театральное действо. Актеры вовлеклись в процесс сразу, репетировали днем и ночью, меняли голоса и отрабатывали эмоции. Все это для того, чтобы взрослые и дети окунулись в атмосферу настоящей сказки.