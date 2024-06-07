В Уфе ТЮЗ представил премьеру спектакля «Сказка о царе Салтане»

Изначально, может быть, конечно, думали, какие роли могли исполнить, но когда начинаешь над ролью работать, ты влюбляешься в нее, и все, ты больше никакую роль не хочешь исполнять. Здесь очень помогает то, что мы, в принципе, оба в жизни достаточно позитивные люди, достаточно оптимистичные и делимся этим оптимизмом со зрителем. Идеальная возможность поделиться этим.

Виталий Андреев и Олег Кириллов, актёры Уфимского театра юного зрителя