В Уфе ТЮЗ представил премьеру спектакля «Сказка о царе Салтане»

Всем знакомые строки Пушкина ожили на сцене Уфимского театра юного зрителя. Премьера спектакля «Сказка о царе Салтане» приурочена к 225-летию со дня рождения поэта и Дню русского языка. Работа над постановкой была запланирована давно. По словам директора театра, поданная в Президентский фонд культурных инициатив заявка была одобрена, и с февраля началась масштабная работа. Для постановки пригласили настоящих профессионалов.

Глядя на данную декорацию, кажется, что все просто: четыре ширмы, которые раздвигаются, что-то крутится, что-то снимается и что-то ставится. А это все просчитывалось, рассчитывалось, изготавливалось. Та же печать на ткани была заказана в Москве. История специфическая.

Арслан Зубайдуллин, директор Уфимского театра юного зрителя

В этом спектакле приходилось много работать с артистами над сценической речью, но над той сценической речью, которая нужна конкретно для этого спектакля. Не вообще предметом, а конкретным произнесением трудных мест, ударениями, словами, которые должны быть выделены грамотно. Смыслами, естественно, потому что это тоже предполагается в этом предмете.

Дмитрий Кошмин, педагог по сценической речи, заслуженный артист Чеченской республики
Фото №1 - В Уфе ТЮЗ представил премьеру спектакля «Сказка о царе Салтане»

Известное всем с детства произведение превратилось в яркое и захватывающее театральное действо. Актеры вовлеклись в процесс сразу, репетировали днем и ночью, меняли голоса и отрабатывали эмоции. Все это для того, чтобы взрослые и дети окунулись в атмосферу настоящей сказки.

Изначально, может быть, конечно, думали, какие роли могли исполнить, но когда начинаешь над ролью работать, ты влюбляешься в нее, и все, ты больше никакую роль не хочешь исполнять. Здесь очень помогает то, что мы, в принципе, оба в жизни достаточно позитивные люди, достаточно оптимистичные и делимся этим оптимизмом со зрителем. Идеальная возможность поделиться этим.

Виталий Андреев и Олег Кириллов, актёры Уфимского театра юного зрителя
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ