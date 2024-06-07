ВК «Урал» подписал контракты с тремя новыми игроками

Волейбольный клуб «Урал» объявил о подписании контрактов сразу с тремя игроками. Первым новичком стал 27-летний либеро Алексей Чанчиков, в прошлом сезоне ставший чемпионом и обладателем кубка России в составе казанского «Зенита».

Также «Урал» подписал 35-летнего доигровщика Сергея Савина. Последние девять лет волейболист выступал в составе новосибирского «Локомотива», с котором выигрывал Суперлигу. Третьим новичком уфимцев стал 32-летний диагональный Романас Шкулявичус – двукратный чемпион страны в составе московского «Динамо» и обладатель Лиги наций в сборной России по волейболу.