Башкирия – на 3 позиции Нацрейтинга состояния инвестклимата в регионах России

Мы благодарны самим предпринимателям. Бизнес всегда принимает решения за свой счет – рискует своим имуществом, статусом. И то, что руководители крупных предприятий, бизнесмены принимают решение инвестировать в Башкортостан – это серьёзная часть доверия нашей управленческой команде. Спасибо всем, кто участвует в работе с инвесторами – на республиканском и муниципальном уровнях. Продолжаем двигаться вперёд!

Радий Хабиров, Глава Башкирии