Башкирия – на 3 позиции Нацрейтинга состояния инвестклимата в регионах России

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

Фото №1 - Башкирия – на 3 позиции Нацрейтинга состояния инвестклимата в регионах России

Ежегодно этот лонг-лист готовят эксперты Агентства стратегических инициатив, опираясь на данные опроса предпринимателей.

По итогам прошлого года Башкирия впервые расположилась на третьем месте. Таким образом, наш регион улучшил свой показатель и разделил позицию с Московской и Тюменской областями. На первых строках рейтинга расположились Москва и Татарстан.  

Как отметил Глава региона Радий Хабиров,  привлечение инвестиций в республику всегда было приоритетной задачей.

Мы благодарны самим предпринимателям. Бизнес всегда принимает решения за свой счет – рискует своим имуществом, статусом. И то, что руководители крупных предприятий, бизнесмены принимают решение инвестировать в Башкортостан – это серьёзная часть доверия нашей управленческой команде. Спасибо всем, кто участвует в работе с инвесторами – на республиканском и муниципальном уровнях. Продолжаем двигаться вперёд! 

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Отметим, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов страны составляют с 2014 года по поручению Владимира Путина. Данные рейтинга показывают, как работают регионы России в рамках создания благоприятных условий для ведения бизнеса.   

Наш регион является участником в Нацрейтинга с 2015 года. С 2020 года Башкирия входит в ТОП-5 регионов страны.

Фото: социальные сети

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