Башкирия – на 3 позиции Нацрейтинга состояния инвестклимата в регионах России

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.
Ежегодно этот лонг-лист готовят эксперты Агентства стратегических инициатив, опираясь на данные опроса предпринимателей.
По итогам прошлого года Башкирия впервые расположилась на третьем месте. Таким образом, наш регион улучшил свой показатель и разделил позицию с Московской и Тюменской областями. На первых строках рейтинга расположились Москва и Татарстан.
Как отметил Глава региона Радий Хабиров, привлечение инвестиций в республику всегда было приоритетной задачей.
Отметим, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов страны составляют с 2014 года по поручению Владимира Путина. Данные рейтинга показывают, как работают регионы России в рамках создания благоприятных условий для ведения бизнеса.
Наш регион является участником в Нацрейтинга с 2015 года. С 2020 года Башкирия входит в ТОП-5 регионов страны.
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