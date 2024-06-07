МЧС по Башкирии предупредило о неблагоприятных метеоусловиях

Уже сегодня вечером и в течение суток 8 июня в некоторых районах Башкирии пройдут сильные ливни и очень интенсивные дожди, грозы. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Локально обещают крупный град. Об этом жителей региона предупреждает МЧС по республике.
В ведомстве порекомендовали в такую погоду следить за детьми, не прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и деревьями. Кроме того, парковать автомобиль лучше подальше от деревьев и слабозакрепленных конструкций.