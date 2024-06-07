В Башкирии открылась выставка «Портрет столицы. Город Уфа»

В Доме профсоюзов открылась выставка детского творчества «Портрет столицы. Город Уфа». Участниками стали воспитанники детских школ, студий, школ искусств. В этом году конкурс посвящен 450-летнему юбилею города.
Первый тур прошел в онлайн-формате. А во втором уже работы участвуют в выставке. Из десятков работ были выбраны лучшие.
Конкурс организован Творческим союзом художников региона и был разделён на художественные школы, студии и на общеобразовательные учреждения. Работы отбирались по возрастным категориям. Выставка продлится до 15 июля.