В ХК «Салават Юлаев» рассказали о планах на предсезонную подготовку

Стали известны планы «Салавата Юлаева» на предсезонную подготовку. 1 августа после отпуска юлаевцы соберутся на общекомандный сбор и медосмотр. Тренировочный сбор пройдёт с 1 по 14 августа.

15-19 августа «Салават Юлаев» примет участие в предсезонном турнире «Кубок Республики Башкортостан» в Уфе. После этого состоится ещё один недельный тренировочный сбор, а завершит подготовку наша команда предсезонным турниром в Магнитогорске с 27 по 30 августа. Старт нового сезона чемпионата КХЛ запланирован на 3 сентября.