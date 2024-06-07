В Уфе разработали новые методы лечения глазных болезней

В Уфе провели показательные операции при хирургическом лечении катаракты, витреоретинальной патологии, заболеваний роговицы. Их выполняли ведущие хирурги страны в Уфимском НИИ глазных болезней. Они делились новыми методами лечения в рамках Международной конференции «Восток-Запад».

К примеру, продемонстрировали фемтолазерную технологию — один из современных, безопасных и безболезненных способов отказаться от очков и контактных линз. Операция проводилась под местной анестезией, без использования режущих инструментов. А калужский специалист имплантировал пациенту интраокулярную линзу. Он заменил естественный хрусталик на искусственный за 15 минут. Такой метод врач использует не только при катаракте, но и для коррекции зрения при высоких степенях астигматизма, дальнозоркости и близорукости.

Транслировались все шесть операций на большую площадку Конгресс-холла. За хирургическими вмешательствами следили не только российские врачи, но и специалисты из других стран. Наблюдать за хирургами могли и онлайн. Это позволило офтальмологам из зарубежья принять заочное участие в работе форума.