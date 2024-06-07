В Уфе появилась комната психологической разгрузки

Её организовали для медицинских работников, чтобы снизить их профессиональное выгорание. Она находится в городской клинической больнице № 18. Там можно побыть наедине с собой или же получить групповую терапию в любое удобное время. Всего пятнадцать минут сеанса, чтобы успокоиться после стрессовой ситуации на работе и выйти из состояния сильного напряжения.
Медитации, беседы с психологом, личностно-корпоративная терапия — за три месяца уже провели более 300 таких сеансов. Проектные исследования показали: уровень выгорания в коллективе снизился на 16%. Теперь планируют открыть такие комнаты и в поликлиниках.