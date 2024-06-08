В Сибае участникам СВО вручили медаль генерала Шаймуратова

В Сибае участникам спецоперации вручили медаль генерала Шаймуратова на встрече с главой городской администрации. Бойцы защищают Родину почти с самого начала спецоперации. Оба в хорошем расположении духа, готовы и дальше исполнять свой воинский долг, отстаивая законные интересы нашей страны.

Они поделились боевыми историями, поблагодарили сибайцев за помощь бойцам. Поддержка земляков для них — это важный источник силы. У бойца с позывным Ян дедушка прошел всю Великую Отечественную войну, дошел до Берлина, имел множество наград. Есть на кого равняться, — скромно признается военнослужащий, даже не представляя, что его сын и многие другие мальчишки захотят равняться на него — героя своего времени.