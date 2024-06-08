В Башкирии открыли мемориальные доски в память о бойцах СВО

В Иглинском районе в селе Урман открыли мемориальные
доски в память участников специальной военной операции, погибших при исполнении
воинского долга. Почтить память героев-земляков Артема Кучеренко и Семена
Хуттера пришли не только родные и близкие, но и односельчане, учителя, друзья,
представители ветеранских организаций.
Близкие и друзья вспоминают Артема Кучеренко как
надежного друга, трудолюбивого товарища, скромного парня, готового прийти на
помощь в любую минуту. В июле прошлого года заключил контракт.
Артем родился в Урмане, в 19 лет пошел в армию. После службы решил подписать контракт. Подписал контракт и ушел на войну, потому что знал, что Родину защищать надо, за страну постоять надо. Погиб Артем 17 декабря 2023 года в Луганской Народной Республике, город Кременная.Айгуль Рахмонова, сестра Артёма Кучеренко
Семён Хуттэр тоже уроженец села Урман. В июле 2023 года заключил контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. Так решил пойти по стопам своего брата, который сначала ушел на передовую как мобилизованный, а потом добровольцем.
Он по примеру старшего брата. Брат был сначала мобилизован, потом вернулся и ушел добровольцем. Он мне ничего не говорил, что хочет уйти. Просто перед фактом поставил: «Всё, мам, завтра уезжаю». И всё. В ноябре был в отпуске, и всё, больше я его не видела. Последнее, что он сказал по телефону: «Меняем дислокацию, вполне возможно, не будет сообщений». Он был спортивным мальчишкой. Он участвовал во всех спортивных мероприятиях: волейбол, футбол, теннис, лыжи — это всё его. Он переживал и хотел, чтобы Урман был в лидерах.Любовь Хуттерэ, мама Семена Хуттер