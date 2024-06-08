В Башкирии открыли мемориальные доски в память о бойцах СВО

Он по примеру старшего брата. Брат был сначала мобилизован, потом вернулся и ушел добровольцем. Он мне ничего не говорил, что хочет уйти. Просто перед фактом поставил: «Всё, мам, завтра уезжаю». И всё. В ноябре был в отпуске, и всё, больше я его не видела. Последнее, что он сказал по телефону: «Меняем дислокацию, вполне возможно, не будет сообщений». Он был спортивным мальчишкой. Он участвовал во всех спортивных мероприятиях: волейбол, футбол, теннис, лыжи — это всё его. Он переживал и хотел, чтобы Урман был в лидерах.

Любовь Хуттерэ, мама Семена Хуттер