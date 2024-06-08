Бойцы СВО из Башкирии передали в музей уникальный курай

Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» передали в Республиканский музей боевой славы курай, сделанный своими руками. Уникальность этого национального музыкального инструмента заключается в том, что он создан не из традиционного реброплодника уральского, а из трубки системы охлаждения подбитой на СВО натовской бронетехники.

Экскурсия для школьников в Республиканский музей боевой славы неожиданно дополнилась музыкальной составляющей. Сначала им дали посмотреть и потрогать новый экспонат. А после артисты уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» сыграли детям на курае.

Самые внимательные школьники заметили, что музыкальный инструмент не совсем обычный. Тогда сотрудники музея рассказали историю его создания. А точнее, из трубки системы охлаждения подбитой на СВО натовской бронемашины. Уничтожить ее удалось бойцам мотострелкового полка «Башкортостан» во время одной из атак.

Один из солдат с позывным «Слон» — кураист из Зилаирского района. Он и предложил идею сделать национальный музыкальный инструмент и передать его в музей боевой славы. В Уфу экспонат привезли члены боевого братства, которые приезжали на Донбасс с очередной гуманитарной миссией.

Ветеран боевых действий не случайно упомянул традиции. В экспозиции музея имеется курай времен Великой Отечественной войны. Его еще в 40-е годы из латуневой топливной трубки сбитого немецкого самолета изготовил боец 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, также уроженец Зилаирского района, Ахметша Тусалин.