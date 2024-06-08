В Башкирии задержали дебошира, который напал на пенсионера

3 июня мужчина в состоянии опьянения находился возле подъезда многоквартирного дома. Он выхватил у пожилого соседа трость, стал размахивать ею, угрожать насилием. Мужчина запугал пожилую женщину. На её защиту встал пенсионер, у которого хулиган отнял трость. Тогда дебошир нанёс ему один удар рукой по голове и около двух по руке и голове тростью.