Жители Башкирии за один день потеряли 18 млн рублей

В Башкирии только за одну пятницу ущерб от действий мошенников достиг 18 млн рублей.

Одной из жертв злоумышленников стала преподаватель-дефектолог из детского сада. Женщине позвонили якобы по поручению заведующей. Мошенники вошли в доверие к уфимке и уговорили оформить кредит на 3,7 млн, а после перевести средства на неизвестный счёт.

Ещё одна преподавательница оформила кредит на 2,5 млн рублей. К счастью, она не успела перевести деньги мошенникам. Банк заблокировал перевод крупных средств. Теперь женщина сможет вернуть деньги банку без необходимости возвращать долг.

А у жителя посёлка Зубово мошенники выманили 1,2 млн рублей по схеме «продление действия сим-карты и номера». С таким же обманом столкнулся житель Стерлитамака и потерял 3 млн рублей.