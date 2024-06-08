В районе Башкирии прошёл смерч

Сегодня, 8 июня, в Абзелиловском районе прошёл смерч. Сейчас специалисты ликвидируют последствия стихии.

Торнадо настигло район около двух часов дня. Смерч срывал крыши домов, а также как спички сломал железобетонные опоры ЛЭП. Всего было повреждено 29 опор.