В районе Башкирии прошёл смерч

Сегодня, 8 июня, в Абзелиловском районе прошёл смерч. Сейчас специалисты ликвидируют последствия стихии.
Торнадо настигло район около двух часов дня. Смерч срывал крыши домов, а также как спички сломал железобетонные опоры ЛЭП. Всего было повреждено 29 опор.
К счастью, большую часть отключенного электричества удалось восстановить в течение 40 минут после торнадо.
В аварийно-восстановительных работах задействовано 5 бригад общей численностью 34 человека и 9 единиц специальной техники.
Фото: МЧС по РБ.