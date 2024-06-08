В Уфе лодка молодых рыбаков дала течь

Спасатели Уфы пришли на помощь рыбакам, которые оказались в беде. Подробности инцидента рассказали в Управлении гражданской защиты.

Фото №1 - В Уфе лодка молодых рыбаков дала течь

Компания отправилась отдохнуть на природе и развернула палатки около стадиона «Водник». Два парня и две девушки отправились на рыбалку на моторной лодке, однако вскоре судно начало заполняться водой. Ребята успели добраться до берега, но к палаткам вернуться не смогли.

Спасатели довезли компанию до места обитания. Медицинская помощь им не потребовалась.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ