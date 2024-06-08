В Уфе лодка молодых рыбаков дала течь

Спасатели Уфы пришли на помощь рыбакам, которые оказались в беде. Подробности инцидента рассказали в Управлении гражданской защиты.
Компания отправилась отдохнуть на природе и развернула палатки около стадиона «Водник». Два парня и две девушки отправились на рыбалку на моторной лодке, однако вскоре судно начало заполняться водой. Ребята успели добраться до берега, но к палаткам вернуться не смогли.
Спасатели довезли компанию до места обитания. Медицинская помощь им не потребовалась.
Фото: УГЗ г. Уфы.