В Сибае прошли соревнования «Школа безопасности»

Местом проведения стал детский лагерь «Юлдаш», куда съехались 22 команды со всего региона. В первый день они прошли этапы комбинированной эстафеты, гражданской защиты, преодоление туристической полосы и оказание медицинской помощи.

К слову, судьи внимательно следили за строгим выполнением нормативов и правил. Например, при оказании первой помощи необходимо говорить с пострадавшим, чтобы он не потерял сознание.