В Сибае прошли соревнования «Школа безопасности»

Местом проведения стал детский лагерь «Юлдаш», куда съехались 22 команды со всего региона. В первый день они прошли этапы комбинированной эстафеты, гражданской защиты, преодоление туристической полосы и оказание медицинской помощи.
К слову, судьи внимательно следили за строгим выполнением нормативов и правил. Например, при оказании первой помощи необходимо говорить с пострадавшим, чтобы он не потерял сознание.
Также ребята отправились в двухдневный маршрут «Выживание» через лес. По карте, сквозь препятствия, их маршрут лежал до водопада Гадельша. По итогам соревнований победитель будет представлять Башкортостан на межрегиональном этапе, который пройдет в конце июня в Мордовии.