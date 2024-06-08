В Башкирии разработают программу по геномной селекции КРС

Это технология, позволяющая улучшить генофонд популяций сельскохозяйственных животных, используя ДНК. Документ о сотрудничестве с компанией «Иннопрактика» был подписан накануне на Петербургском международном форуме в заключительный день работы мероприятия.

Сотрудничество Правительства региона и компании «Иннопрактика» предполагает несколько направлений. Башкортостан, отметили партнеры, один из инновационных регионов в части АПК. У «Иннопрактики» есть опыт в области генетики и селекции. Поэтому поле для совместной работы широкое. Кроме того, работать стороны будут не только в научном направлении, но и в кадровом. Планируется запустить агроклассы в школах.

Четвёртый день Петербургского экономического форума называют молодёжным. Все мероприятия были для них. Официальные делегации разъехались, но стенды продолжают работать. Регионы и крупные компании выложились на максимум при оформлении, можно сказать, обложки своей деловой площадки.

Башкортостан предстал в виде большой пчелы. Площадь стенда – почти 400 квадратных метров. Увидеть здесь можно объекты, символизирующие республику. В подарок есть возможность получить мед за прохождение игры-симулятора. Это зона национальной киберфизической платформы «Берлога», которая была одной из популярных на стенде. Проект, запущенный в пилотном режиме в Башкортостане, пойдет по регионам страны, соответствующие соглашения были заключены накануне.

Каждый день на нашем стенде работали музыканты и аниматоры — кибермедведи. Мультимедиа-экран транслировал движущиеся соты, сопровождающиеся жужжанием пчел. Каждый регион старался удивить гостей и партнеров. Задача каждого на площадке — уехать домой с новыми социально-экономическими проектами.