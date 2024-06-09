В мэрии Уфы объяснили, зачем поливают дороги во время дождя

В администрации Уфы объяснили, почему специалисты поливают дороги в городе во время дождя.

Фото №1 - В мэрии Уфы объяснили, зачем поливают дороги во время дождя

Оказывается, мыть дороги в дождь эффективнее. Действует тот же принцип, когда при стирке бельё замачивается заранее. Также промывка дорог в дождь экономичнее – грязь уже размочилась, поэтому тратится меньше воды.

Дождь смывает грязь с машин и колёс, и, если не смыть её сразу, она высохнет и превратится в пыль. Когда в городе идет дождь, грязь поднимается, дороги становятся скользкими. И если её не смывать, не сбивать струями воды, получается грязное месиво.

Фото: администрация г. Уфы. 

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