Житель Уфы убил сына за нежелание работать

По предварительной версии, мужчина испытывал личную неприязнь к 37-летнему сыну за то, что тот не работал и злоупотреблял алкоголем. В злополучный день отец взял нож, подошёл к сыну, который сидел на крыльце, и нанёс один удар сыну в грудь. Свидетельницей случившегося стала сожительница мужчины. Она и вызвала скорую помощь.