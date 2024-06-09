ПМЭФ-2024: итоги для Башкортостана

Башкортостан заключил контракты на сумму более 100 млрд рублей. Таковы результаты работы нашей делегации под руководством Радия Хабирова на Петербургском международном экономическом форуме. Впервые республика заняла третье лидерское место в национальном рейтинге инвестклимата в регионах. Эксперты сошлись во мнении, что высокие результаты связаны с сильной управленческой командой Башкортостана.
Первая пятерка, спустя год – четверка, а в этот раз уже тройка. Но такие оценки – показатель роста. Башкортостан поступательно идет вверх в рейтинге состояния инвестклимата в регионах. В его основе 70 показателей, и, например, по одному из ключевых – внедрению инвестиционного стандарта – Башкортостан в передовиках. При этом важно, что оценивают власть сами предприниматели, непосредственно работающие в регионе.
На Петербургском международном экономическом форуме Башкортостан достиг договоренностей на сумму более 100 млрд рублей. Инвестпроекты связаны с дальнейшим социально-экономическим развитием региона. Одно из крупных соглашений подписано с Wildberries. Компания планирует построить в республике распределительный центр за 12 млрд рублей – проект откроет несколько тысяч рабочих мест.
10 миллиардов рублей вложит компания «Ромэкс-Кубань» в строительство транспортного хаба в Уфимском районе. В рамках проекта возведут складские помещения, организуют стоянки для погрузки-разгрузки, внутриплощадочные проезды, автостоянки для грузовиков и автобусов. Это не первый проект, который у нас реализует инвестор.
«Черкизово» планирует нарастить производство мяса птицы почти на треть – с 66 тысяч до 90 тысяч тонн. А группа компаний «Таврос» в Чишминском районе займется строительством агродеревни для сотрудников предприятия и жителей муниципалитета.
В Башкортостане разработают программу по геномной селекции КРС. Это технология, позволяющая улучшить генофонд популяций сельскохозяйственных животных, используя ДНК. Башкортостан, отметили партнеры, – один из инновационных регионов в части АПК. Работать стороны будут не только в научном направлении, но и в кадровом. Планируется запустить агроклассы в школах.
На встрече с Ксенией Шойгу – президентом Федерации триатлона России – обсудили создание в Башкортостане центра триатлона. Потенциально для строительства объекта рассматривают площадку в Чишминском районе рядом с парком «Патриот».
На стенде российского министерства спорта поставили подписи в документах руководитель ведомства и Радий Хабиров. Это соглашение о проведении в Уфе Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Мероприятие пройдёт осенью. Документ предусматривает совместную подготовку к масштабному мероприятию.
Все переговоры проходили на стендах регионов. Каждый из субъектов вложил максимум фантазии в создание своей площадки и пытался удивить партнеров. Площадь нашего стенда – почти 400 квадратных метров.
К слову, в тройке лидеров республика и в рейтинге развития рынка газомоторного топлива. Рывок Башкортостан сделал стремительный, поднявшись с седьмого места. В основе оценки – региональные меры поддержки, количество заправочных станций, эффективность инфраструктуры и объём продаж.
27-й экономический форум стал одним из самых масштабных – в мероприятиях приняли участие более 20 тысяч тысячи человек из 139 стран мира. Делегация из Башкортостана отметила, что на форуме был большой интерес к республике, прошло несколько встреч с представителями других стран: Китая, Ирана, Узбекистана – нашими ключевыми партнерами. Регион не планирует снижать темпы в социально-экономическом развитии и готов ответить на новые вызовы извне новыми решениями.