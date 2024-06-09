ПМЭФ-2024: итоги для Башкортостана

Башкортостан заключил контракты на сумму более 100 млрд рублей. Таковы результаты работы нашей делегации под руководством Радия Хабирова на Петербургском международном экономическом форуме. Впервые республика заняла третье лидерское место в национальном рейтинге инвестклимата в регионах. Эксперты сошлись во мнении, что высокие результаты связаны с сильной управленческой командой Башкортостана.

Первая пятерка, спустя год – четверка, а в этот раз уже тройка. Но такие оценки – показатель роста. Башкортостан поступательно идет вверх в рейтинге состояния инвестклимата в регионах. В его основе 70 показателей, и, например, по одному из ключевых – внедрению инвестиционного стандарта – Башкортостан в передовиках. При этом важно, что оценивают власть сами предприниматели, непосредственно работающие в регионе.

На самом деле, бизнесмены – очень деловые люди, им мешает излишняя государственная бюрократия. Поэтому мы дебюрократизировали взаимодействие с республикой. При этом мы очень благодарны самому бизнесу, который всегда принимает решения за свой счёт. Он рискует своим имуществом, своим статусом. И то, что наши предприниматели принимают решение инвестировать в Башкортостан, – это часть серьёзного доверия к нашей управленческой команде. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это постоянная работа руководителя субъекта Радия Фаритовича Хабирова, председателя правительства Андрея Геннадьевича Назарова, команды, которая отвечает за инвестиционный климат в республике. Мы постоянно на связи, часто встречаемся. Сегодня в части поддержки, инфраструктуры, прямого диалога проделана отличная работа, которая видна, и об этом говорит не АСИ, а сами предприниматели, инвесторы. Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив

На Петербургском международном экономическом форуме Башкортостан достиг договоренностей на сумму более 100 млрд рублей. Инвестпроекты связаны с дальнейшим социально-экономическим развитием региона. Одно из крупных соглашений подписано с Wildberries. Компания планирует построить в республике распределительный центр за 12 млрд рублей – проект откроет несколько тысяч рабочих мест.

Мы работаем с компанией Wildberries уже второй год с тем, чтобы она построила в нашей республике свой распределительный центр площадью порядка 80 тысяч кв. м. Задача на этот год – подготовить проект и начать строительство комплекса. На новом объекте будет трудиться большое количество сотрудников, речь идёт о нескольких тысячах человек. Важно и то, что вокруг нового распределительного центра начнёт формироваться пул малых и средних предприятий, которые будут работать в партнёрстве с Wildberries. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

10 миллиардов рублей вложит компания «Ромэкс-Кубань» в строительство транспортного хаба в Уфимском районе. В рамках проекта возведут складские помещения, организуют стоянки для погрузки-разгрузки, внутриплощадочные проезды, автостоянки для грузовиков и автобусов. Это не первый проект, который у нас реализует инвестор.

«Черкизово» планирует нарастить производство мяса птицы почти на треть – с 66 тысяч до 90 тысяч тонн. А группа компаний «Таврос» в Чишминском районе займется строительством агродеревни для сотрудников предприятия и жителей муниципалитета.

На форуме мы встречаемся с ведущими российскими агропроизводителями. «Таврос» – многофункциональная группа компаний. В её активах – производство свинины, мяса птицы, сахара. В этом году их фабрика в Авдоне серьёзно пострадала – из-за угрозы распространения птичьего гриппа пришлось уничтожить часть поголовья птицы. Мы пообщались с руководителем по этому поводу, обсудили как производство развивается на современном этапе. Моя задача – подталкивать инвесторов к развитию. А группу компаний «Таврос» возглавляют очень ответственные бизнесмены, готовые вкладывать средства в экономику республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане разработают программу по геномной селекции КРС. Это технология, позволяющая улучшить генофонд популяций сельскохозяйственных животных, используя ДНК. Башкортостан, отметили партнеры, – один из инновационных регионов в части АПК. Работать стороны будут не только в научном направлении, но и в кадровом. Планируется запустить агроклассы в школах.

На встрече с Ксенией Шойгу – президентом Федерации триатлона России – обсудили создание в Башкортостане центра триатлона. Потенциально для строительства объекта рассматривают площадку в Чишминском районе рядом с парком «Патриот».

На стенде российского министерства спорта поставили подписи в документах руководитель ведомства и Радий Хабиров. Это соглашение о проведении в Уфе Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Мероприятие пройдёт осенью. Документ предусматривает совместную подготовку к масштабному мероприятию.

В республике спорт развивается. Башкортостан славен своими чемпионами, традициями, и я уверен, что впереди у республики большое спортивное будущее. И мы вас в этом поддержим, Радий Фаритович, прошу передать всем жителям республики наш физкультпривет. Михаил Дегтярёв, министр спорта Российской Федерации

У вас в регионе сильная управленческая команда. Радий Фаритович, на мой взгляд, – это человек, который обладает самыми лучшими характеристиками, во-первых, любви к своему региону, заботы о людях, что является предопределяющим в умении принимать правильные управленческие решения. Ирина Яровая, депутат Государственной Думы

Все переговоры проходили на стендах регионов. Каждый из субъектов вложил максимум фантазии в создание своей площадки и пытался удивить партнеров. Площадь нашего стенда – почти 400 квадратных метров.

К слову, в тройке лидеров республика и в рейтинге развития рынка газомоторного топлива. Рывок Башкортостан сделал стремительный, поднявшись с седьмого места. В основе оценки – региональные меры поддержки, количество заправочных станций, эффективность инфраструктуры и объём продаж.

Высокая оценка нашей республики в рейтинге – результат большого труда по развитию рынка газомоторного топлива. Мы активно работаем в этом направлении с «Газпромом» и другими компаниями. У нас действует 51 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, в планах на 2024 год – построить ещё 13. Самое главное здесь – последовательная и упорная работа по убеждению, подталкиванию, мотивированию компаний. Наша задача – перевести на газомоторное топливо общественный транспорт, строительную и коммунальную технику. В этом есть несомненная польза с точки зрения экономики и экологии. Поэтому эту работу будем продолжать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан