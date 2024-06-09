Глава Башкирии объяснил своё решение баллотироваться на второй срок

Мы с вами вместе, потому что я разделяю с вами ответственность, я имею на это право, потому что за нашими спинами, за нашим историческим периодом пять лет тяжёлой работы. Когда мы друг друга не подводили, верили друг другу и плечом к плечу решали сложнейшие задачи. Поэтому сегодня мы принимаем решение: я иду на выборы. Я много раз говорил, зачем я это делаю. Ну как можно сейчас уходить? В это время, когда наши парни там. Когда тысячам парней я сам лично пожал руку и сказал: «Брат, воюй, а мы тебя поддержим. Мы твою семью убережём и тебя поддержим». Не выполнить это обязательство – это неправильно. Это нечестно и будет предательством по отношению к этим ребятам. Мы все вместе должны сделать так, чтобы мы этих парней поддерживали на каждом шагу их тяжёлого военного пути, встретили обратно. Встретим обратно. И как сегодня сказали, мы будем делать наш Башкортостан ещё сильнее. Наши задачи очень просты и понятны. Мы должны бороться за каждую жизнь, за каждого жителя республики. Это называется «сбережение народа» – мудрёное слово. Но за этим словом стоит то, что мы должны сделать так, чтобы в Башкортостане жили люди долго, достойно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан