Глава Башкирии объяснил своё решение баллотироваться на второй срок
На неделе единороссы
республики выдвинули кандидатуру секретаря регионального политсовета Радия Хабирова
на пост Главы Башкортостана. Свою поддержку действующему руководителю региона
однопартийцы и сторонники «Единой России» высказали на форуме, который прошел в
Уфе.
Тысячи делегатов со
всей республики собрались под сводами «Уфа-Арены» с одной целью – поддержать
Радия Хабирова и выдвинуть его кандидатом от партии на предстоящих выборах
Главы Башкортостана. Свой выбор объясняют просто: за последние годы под его
руководством республика стала сильнее во всех сферах. Несмотря на давление Запада,
башкирская экономика крепко стоит на ногах, развивается медицина, образование,
социальная поддержка населения.
Эффективная
деятельность Радия Хабирова показывает и то, что кадровая политика Президента России
работает. Поэтому и сам Владимир Путин в ходе недавней встречи с Главой Башкортостана
поддержал его кандидатуру. Теперь выбор за жителями республики.
Радий Фаритович, в
целом всё получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей
стороны сделаю всё, чтобы Вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми. С
людьми надо работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться,
слушать, потому что всё же из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь. Надо
поближе работать с людьми, обратную связь получать. А так в целом всё
нормально, так что желаю удачи.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации
Несмотря на то, что
форум считался партийным, среди участников присутствовали не только обладатели
партбилетов «Единой России». Гостями мероприятия стали и военнослужащие
башкирских подразделений, которые вернулись домой в краткосрочный отпуск из
зоны проведения специальной военной операции. На груди – медали «За отвагу» и
ордена Мужества. В памяти – личные встречи с Главой Башкортостана на Донбассе.
Радий Хабиров неоднократно посещал зону боевых действий, встречался с
земляками. Ни одна личная просьба бойцов не осталась без внимания.
О своей неизменной
позиции в поддержке участников СВО и членов их семей Радий Хабиров ещё раз
сказал со сцены, обращаясь к делегатам форума. И объяснил, почему принял
решение пойти на второй срок.
Мы
с вами вместе, потому что я разделяю с вами ответственность, я имею на это
право, потому что за нашими спинами, за нашим историческим периодом пять лет
тяжёлой работы. Когда мы друг друга не подводили, верили друг другу и плечом к
плечу решали сложнейшие задачи. Поэтому сегодня мы принимаем решение: я иду на
выборы. Я много раз говорил, зачем я это делаю. Ну как можно сейчас уходить? В
это время, когда наши парни там. Когда тысячам парней я сам лично пожал руку и
сказал: «Брат, воюй, а мы тебя поддержим. Мы твою семью убережём и тебя
поддержим». Не выполнить это обязательство – это неправильно. Это нечестно и
будет предательством по отношению к этим ребятам. Мы все вместе должны сделать
так, чтобы мы этих парней поддерживали на каждом шагу их тяжёлого военного пути,
встретили обратно. Встретим обратно. И как сегодня сказали, мы будем делать наш
Башкортостан ещё сильнее. Наши задачи очень просты и понятны. Мы должны
бороться за каждую жизнь, за каждого жителя республики. Это называется
«сбережение народа» – мудрёное слово. Но за этим словом стоит то, что мы должны
сделать так, чтобы в Башкортостане жили люди долго, достойно.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В зале – не только
чиновники. Основной костяк – врачи, учителя, представители рабочих профессий,
деятели искусств, спортсмены. Каждый из них вносит свой вклад в развитие
Башкортостана. И каждый видит, как жизнь в республике меняется к лучшему. Делегатами
конференции стали 195 членов партии со всех районных и городских отделений. Они
утвердили предвыборную программу и тайным голосованием выбрали своего кандидата
Безусловно,
центральным событием сентября станут выборы главы республики. Мы сегодня от
партии «Единая Россия» должны избрать кандидата для выдвижения на выборы главы.
Я не сомневаюсь в том, что мы здесь все вместе с вами поддержим уважаемого
Радия Фаритовича. Сегодня за кандидата лучше всего говорят его дела. Республика
развивается, несмотря на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся как страна и как
партия. Мы нашли этот невообразимый баланс, эту точку равновесия, когда, с
одной стороны, вы сегодня отправляете 127-й гуманитарный конвой и почти 9 тыс.
тонн гуманитарного груза, который собирают все жители вашей республики. Это и
окопные свечи, это и сети, это антидроновые одеяла.
Сергей Перминов, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия»
Мы в нём уверены. Эта
пятилетка показала огромный его потенциал как руководителя, что мы умеем даже в
самые сложные периоды оставаться республикой, которая растёт и развивается. Он
показал себя руководителем, который вокруг себя консолидирует людей. Он показал
себя руководителем, который умеет масштабно мыслить, который умеет даже самую
маленькую мысль превращать в мегапроект, который известен всему миру.
Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России
Радий Хабиров поблагодарил однопартийцев за
поддержку. А в беседе с журналистами подчеркнул: в случае его избрания главой
республики на второй срок все действующие программы по поддержке медицины,
образования, спорта, строительству дорог, развитию села и многие другие будут
продолжены. Появятся и новые направления.
Вчера мы приняли две
программы. Это сохранение природных ресурсов Республики Башкортостан.
Техногенная деятельность человека привела к тому, что нам надо позаботиться о сохранении
водных ресурсов. Это в том числе, возможно, возрождение идеи строения
водохранилища.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Выборы Главы
Башкортостана будут проводиться в течение трёх дней – 6, 7 и 8 сентября. Безусловно,
это станет главным политическим событием осени. И от выбора миллионов
избирателей республики будет зависеть, по какому пути развития регион будет
двигаться следующие пять лет.