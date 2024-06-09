Железнодорожная катастрофа под Улу-Теляком: 35 лет спустя

На этой неделе исполнилось 35 лет со дня самой крупной железнодорожной катастрофы в истории страны – под Улу-Теляком. Жертвами взрыва двух пассажирских поездов тогда стали свыше 500 человек. В годовщину у мемориала собрались родственники погибших и те, кто первым пришел на помощь горящим заживо в раскаленных вагонах. Сейчас близкие жертв катастрофы пытаются добиться того, чтобы мемориал получил статус федерального.

Поезд отходит, а с перрона идут десятки людей с цветами и венками. Для них каждый шаг – это боль. Именно на этом месте, возле села Улу-Теляк, ровно 35 лет назад произошла страшная трагедия – железнодорожная катастрофа, унесшая жизни 575 человек, треть из которых – дети. Вдоль путей – плиты с именами погибших, которые каждый год 4 июня утопают в цветах.

В ночь на 4 июня 1989 года здесь проходили пассажирские поезда. Люди семьями ехали на отдых, а другие возвращались с побережья Черного моря. В момент встречного прохождения составов произошёл мощный взрыв. Воспламенилось облако лёгких углеводородов, которые скопились в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе. Вагоны раскидало, в небо поднялся столб пламени.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что решили, будто началась атомная война. Одними из первых на помощь пострадавшим пришли пожарные, военные и местные жители. К некоторым вагонам было не подойти – они были раскалены, а оттуда слышались крики людей, которые горели заживо. Первыми пострадавших начали принимать врачи Улу-Телякской и Иглинской больниц.

На траурный митинг приехали люди из разных регионов. Эта боль – общая для всей страны. В очертаниях камня обелиска виден силуэт взрыва, который разделил жизнь тысяч семей на до и после. А у подножия монумента лежат несколько маршрутных досок с вагонов поезда. Монумент построен возле братского колумбария, где в 327 урнах покоится прах погибших, которых не удалось опознать.

Сейчас родственники погибших хотят добиться того, чтобы мемориал получил статус федерального, а следовательно, и полную защиту. К тому же есть те, у кого поднимается рука на место памяти.