В Уфе показали, как идёт облицовка мечети «Ар-Рахим» греческим мрамором

В Уфу на этой неделе доставили первую партию греческого мрамора для соборной мечети «Ар-Рахим». Всего в июне ожидается приезд семи грузовиков, груженных белым природным камнем для облицовки. О планах по завершению строительства культового сооружения, которое должно стать настоящим украшением столицы республики, – в нашем сюжете.

Работу по отделке фасада мечети изначально поделили на 10 этапов. Облицовку начинали с макушек минаретов, и вот настала очередь облагородить природным камнем самый низ конструкции. Завершить отделку минаретов, планируют до конца июля, говорит Тимур Зайнуллин. Мужчина является куратором стройки от Духовного управления мусульман республики. Строители в свою очередь уже начали монтировать металлическую подсистему, на которую будет крепиться камень. Первую партию греческого мрамора – это два грузовика – уже доставили в Уфу. Ожидается еще пять машин.

Высота минаретов соборной мечети «Ар-Рахим» – почти 77 метров. Основное здание сооружения состоит из семи этажей, четыре из которых надземные. Первый для мужчин, второй для женщин, технический и четвертый под куполом для туристов. Общая площадь мечети – около 12 с половиной тысяч квадратных метров. Она строится с использованием башкирских мотивов и орнаментов в оформлении. Здание спланировано в виде ханского шатра с позолоченным куполом, который по своей текстуре напоминает пчелиные соты.

Особенность отделки фасада заключается в том, что здесь работы ведутся не сверху вниз, а наоборот. Сначала необходимо придать окончательный вид минаретам мечети, только после этого строители приступят к отделке стен основного здания, где планируют также применить греческий мрамор «Тассос».

Соборную мечеть «Ар-Рахим» в Уфе начали возводить еще в 2006 году. Строительство велось разными инвесторами с переменным успехом и большими перерывами. В сентябре 2023 года глава региона провел совещание по вопросам возобновления работ, а этой весной в праздничный для мусульман день, Ураза-байрам, Радий Хабиров посетил строящуюся мечеть и заверил всех, что затянувшуюся стройку республика доведет до конца.

Мы именно в этот день пришли сюда, чтобы приступить к работам с благословения Всевышнего. Считаю, что это добрый знак. И если мы взялись достроить мечеть «Ар-Рахим», то обязательно завершим это благое дело. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан