Телеканал БСТ порадует зрителей новыми проектами

Телеканал БСТ готовит беспрецедентное количество новых проектов. Лето у сотрудников нашей телекомпании, несмотря на прохладную погоду, – это горячая пора. Уже вовсю идут съемки и подготовка к новому телесезону. Большинство телепроектов реализуются при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан и Министерства цифрового развития России. Чего ждать нашим телезрителям уже в ближайшее время?

Эти истории о людях, которые и не думали пасовать перед препятствиями. Ни жизненными, ни иногда дорожными. На телеканале БСТ стартовал новый проект «Простые истории: жить, работать, любить». То, чего хочет каждый человек, в том числе и главные герои программы. Команда телепроекта готовит 15 выпусков. «Простые истории» приурочены к Году заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется при поддержке Минцифры России. Каждый четверг в 21:00 на телеканале БСТ истории, которые не оставят вас равнодушными.

А телеканал «Тамыр» готовит долгожданное продолжение проекта «Ат уйнатып». Это конкурс, за ходом которого на протяжении трех месяцев наблюдали телезрители. Классы имени легендарного комдива Минигали Шаймуратова соревнуются за званием лучшего. 12 июня в 12 часов на телеэкранах можно будет увидеть большой выпуск второго этапа конкурса. Команды участвовали в квесте, стартуя на Советской площади под пристальным взглядом Минигали Шаймуратова. Участников проверяли на внимательность, эрудированность, знание математики. В финал прошли пять команд, они примут участие в третьем этапе, съемки которого скоро стартуют в парке «Патриот».

Природа, животные, умиротворение, труд. Всё это составляющие жизни, далёкой от города. Но современная деревня сегодня – это ещё и про успех, доказывают герои нового телепроекта «Мегасело». Они не уехали в город, а решили менять жизнь на своей малой родине. И чувствуют себя не хуже, а зачастую и куда счастливее городских жителей. Проект реализуется благодаря гранту главы республики. «Мегасело» покажет людей, строящих бизнес в деревне, воплощающих свои мечты и мечты односельчан, людей, которые не видят смысла уезжать.

В третьем сезоне «Башкирских каникул» авторы добавили экстрима. Телеведущие Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко в этот раз попытаются добраться до самых труднодоступных мест республики. И вновь поразить зрителей красотой башкирской природы.

А вот телепроект «Ради Добра» снова покорит своей искренностью. Новые истории о людях, неравнодушных к чужим проблемам. О тех, кто делает этот мир лучше, кто готов протянуть руку помощи просто так. Ради добра. В этом году Фонд грантов Главы Республики Башкортостан впервые провел конкурс на предоставление поддержки СМИ для реализации социально значимых проектов.