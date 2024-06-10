В Башкирии будет жарко и без дождей

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в ближайшие дни. По их данным, сегодня в Башкирии существенных осадков не ожидается. Ветер будет северо-западным умеренным. Днем воздух прогреется до +22, +27 градусов.

Завтра, 11 июня, так же без осадков. Ветер слабый переменных направлений. Днем в некоторых районах прогнозируется шквалистое усиление ветра до сильного. Ночью +15, +20, днем жарко – от +26 до +31 градуса.