В Иглинском районе открылся новый офис врача общей практики

В селе Кальтовка Иглинского района открылся новый офис врача общей практики. В этом помогла программа «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение». Теперь жители близлежащих 13 населённых пунктов смогут получать медицинскую помощь в современном и комфортном здании. А это порядка 1,5 тыс. человек.

По сути, мини-поликлиника заменила собой старый ФАП. Всего здесь 12 кабинетов. Тут будет вести прием стоматолог, терапевт, педиатр, а также фельдшер. Здесь можно будет проходить вакцинацию, а при необходимости врачи будут оформлять и больничные листы.