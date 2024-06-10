В Уфе прошла конференция в честь 85-летия фольклориста Ахмета Сулейманова

«Фольклор и фольклористика 21 века: актуальные направления и перспективы исследовательских практик». В Уфе прошла международно-практическая конференция, посвященная 85-й годовщине со дня рождения российского ученого-фольклориста, доктора филологических наук Ахмета Сулейманова.

Организатором мероприятия выступил Башкирский государственный педагогический университет и Министерство образования и науки республики. Участники конференции обсудили актуальные проблемы традиций и преемственности фольклора, перспективы его развития в современных условиях. Среди гостей были представители стран СНГ.