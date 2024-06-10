Радий Хабиров поручил в срочном порядке решить вопрос с новым водоводом в Учалах

После того, как в Учалах произошла крупная коммунальная авария, Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в ЦУРе поручил срочно приступить к решению вопроса о строительстве нового водовода. Сегодня там по причине прорыва трубопровода без воды остался весь город.

Фото №1 - Радий Хабиров поручил в срочном порядке решить вопрос с новым водоводом в Учалах

По словам главы районной администрации Руслана Гилязетдинова, сварочные работы на объекте уже завершены, рабочие начинают заполнять систему водой. Водоснабжение в городе будет восстановлено во второй половине дня.

Кроме того, Руслан Гилязетдинов напомнил, что еще три года назад руководитель региона давал поручение Министерству ЖКХ республики о строительстве на данном участке нового водовода. Однако до сегодняшнего дня переговоры с ведомством не принесли результатов.   

Радий Хабиров обратился к заместителю премьер-министра правительства Алану Марзаеву с поручением взять данный вопрос под личный контроль.

Фото: пресс-служба администрации Учалинского района

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