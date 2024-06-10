Радий Хабиров поручил в срочном порядке решить вопрос с новым водоводом в Учалах

После того, как в Учалах произошла крупная коммунальная авария, Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в ЦУРе поручил срочно приступить к решению вопроса о строительстве нового водовода. Сегодня там по причине прорыва трубопровода без воды остался весь город.

По словам главы районной администрации Руслана Гилязетдинова, сварочные работы на объекте уже завершены, рабочие начинают заполнять систему водой. Водоснабжение в городе будет восстановлено во второй половине дня.

Кроме того, Руслан Гилязетдинов напомнил, что еще три года назад руководитель региона давал поручение Министерству ЖКХ республики о строительстве на данном участке нового водовода. Однако до сегодняшнего дня переговоры с ведомством не принесли результатов.

Радий Хабиров обратился к заместителю премьер-министра правительства Алану Марзаеву с поручением взять данный вопрос под личный контроль.