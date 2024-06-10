В Башкирии для школьников организовали турмаршрут «По дороге открытий»

Для школьников республики организовали научно-популярный туристический маршрут «По дороге открытий». Победителем грантового конкурса «Движения первых» стал образовательный проект уфимского эколого-биологического центра «Эколог». Благодаря ему ребята смогут посетить уникальные научные объекты, а оригинальные программы позволят не просто прикоснуться к науке, но и погрузиться в увлекательный мир открытий и попробовать себя в профессии ученого-исследователя.

Включились в проект более 150 школьников, в том числе и дети участников СВО. Экскурсии организовывают по столице республики и Башкортостану по пяти направлениям: «Геология и палеонтология», «Астрономия и космос», «Экология и волонтерство», «Генетика и биохимия», «Здоровый образ жизни и медицина». Так привлекают внимание к естественным наукам, которые не изучаются в рамках школьной программы, но интересны подрастающему поколению.