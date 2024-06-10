Радий Хабиров поручил решить вопрос с водоводом в Учалах

Глава Башкортостана дал поручение срочно решить вопрос со строительством нового водовода в Учалах. Накануне из-за коммунальной аварии город остался без воды. В ходе оперативного совещания Радий Хабиров попросил взять данный вопрос под личный контроль членов правительства.
Руководителю региона также доложили о ликвидации последствий смерча, который нанёс ущерб Абзелиловскому району. Стихия повредила линии электропередач, дорожные знаки, заправку и несколько машин. Восстановительные работы завершены. Погибших и пострадавших нет.
Также в ходе оперативного совещания Радий Хабиров дал поручения установить камеры наблюдения в каждом дворе столицы, наградить медалями Минигали Шаймуратова дальнобойщиков, которые регулярно доставляют гуманитарные грузы в зону СВО, обеспечить достойное проведение праздника Курбан-байрам, который отметят 16 июня.
Между тем аграрии Башкортостана успешно завершили весенне-полевые работы и теперь могут отдохнуть на сабантуях. Массовые мероприятия считаются безалкогольными. Запрет на употребления спиртных напитков во время праздника плуга распространяется на всех. И в первую очередь – на чиновников.