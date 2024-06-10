Куда обратиться жителям Башкирии, чтобы стать соцработниками

В республике отметили День социального работника. Праздник они, как правило, проводят в заботе о своих подопечных. В Башкортостане в этой сфере острая нехватка людей. Помощь необходима разным категориям: детям, семьям, инвалидам. Кто может стать соцработником и куда для этого обращаться?

Эмилия Морозова передала Марии Ивановой запасные ключи от квартиры, потому что всецело доверяет своей помощнице. Пенсионерке 94 года, и помощь в быту ей крайне необходима. Супруг женщины умер, сын погиб. Сейчас вместе с ней живёт дочь.

Ольга Мишкина – бывший педагог по английскому языку с 45-летним стажем. Сейчас она инвалид по зрению второй степени. Также семь с половиной лет назад ей поставили диагноз «онкология». Одной ухаживать за мамой тяжело, поэтому Мария Александровна приходит на обслуживание к двоим.

В подопечных у Марии Ивановой 12 человек. Все лежачие. Поэтому работа порой физически непростая. Отношения с пожилыми клиентами переросли уже в неофициальные. Без этого никак. Работа не ограничивается покупкой продуктов и лекарств. Соцработники создают настроение пенсионерам.