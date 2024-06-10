В Башкирии идёт проверка готовности пляжей

Так, в Нефтекамске на единственном разрешенном для купания месте, в селе Энергетик, успешно реализуется проект, который рассматривали на «Инвестчасе». В этом году здесь планируется расширить спектр услуг.

Но сам пляж как был, так и останется абсолютно бесплатным для жителей и гостей города. А безопасность отдыхающих будут обеспечивать обученные спасатели. По периметру пляжа установлены камеры круглосуточного видеонаблюдения, трансляция с которых в режиме онлайн передается в Единую диспетчерскую службу города.