В Башкирии сабантуи прошли в 30 муниципалитетах республики

На минувших выходных сабантуи прошли почти в 30 муниципалитетах республики. Дождь не помешал состояться празднику плуга в Чишминском районе. Здесь прошли все традиционные состязания: куреш, скачки. Причём соревновались батыры не только в верховой езде, но и управлении повозкой.

На главной сцене прошло чествование передовиков агропромышленного комплекса. Награды вручили врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова и руководитель муниципалитета Ришат Мансуров.

Сабантуй в Стерлитамакском районе прошел в этом году впервые в новом формате. Его провели в каждом сельском поселении. Такой формат проведения праздника выбрали сами жители. Везде праздник плуга традиционно начинался с награждения передовиков АПК.