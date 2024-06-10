В Уфу впервые прибыла Казанская икона Божией Матери

У нас дети на СВО, у меня сын на СВО. Поэтому и пришли сюда, потому что Пресвятая Богородица нас никогда не оставит. Только она сможет нас сохранить, сберечь наших детей и наших воинов, страну нашу российскую и весь народ российский. Молимся за всех воинов, страну российскую, за правительство, чтобы быстрее все остановилось.

Татьяна Тоцкова, прихожанка Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Уфы