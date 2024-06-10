В Уфу впервые прибыла Казанская икона Божией Матери

Казанская икона Божией Матери впервые прибыла в столицу Башкортостана. В течение двух дней — 10 и 11 июня — пройдут молебные пения о Победе и крестные ходы.
После богослужения в Москве, которое совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, началось общероссийское принесение иконы. По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви новообретённую святыню доставят в десятки городов России. Прикоснуться к ней прихожане смогут в уфимском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.
Казанская икона Божией Матери — одна из главных святынь у православных христиан. Считается, что она помогает людям в духовном прозрении, налаживании отношений в семье и между людьми. К ней обращаются и в сложных ситуациях — для победы над врагами и излечения от болезней.