В Уфу впервые прибыла Казанская икона Божией Матери

Казанская икона Божией Матери впервые прибыла в столицу Башкортостана. В течение двух дней — 10 и 11 июня — пройдут молебные пения о Победе и крестные ходы.

После богослужения в Москве, которое совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, началось общероссийское принесение иконы. По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви новообретённую святыню доставят в десятки городов России. Прикоснуться к ней прихожане смогут в уфимском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

Начиная с 7:30 утра началась подготовка к богослужению, в 8 ч. встреча, молебен Казанской иконе Божией Матери, божественную литургию совершали архиереи Башкортостанской митрополии во главе с митрополитом Никоном. 1,5 тыс. человек на сегодняшний час.

Иерей Вадим Корбашов, настоятель Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Уфы

Казанская икона Божией Матери — одна из главных святынь у православных христиан. Считается, что она помогает людям в духовном прозрении, налаживании отношений в семье и между людьми. К ней обращаются и в сложных ситуациях — для победы над врагами и излечения от болезней.

У нас дети на СВО, у меня сын на СВО. Поэтому и пришли сюда, потому что Пресвятая Богородица нас никогда не оставит. Только она сможет нас сохранить, сберечь наших детей и наших воинов, страну нашу российскую и весь народ российский. Молимся за всех воинов, страну российскую, за правительство, чтобы быстрее все остановилось.

Татьяна Тоцкова, прихожанка Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Уфы
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