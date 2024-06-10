В Уфе подвели итоги XXI Фестиваля театров малых городов России

На сцене ГКЗ «Башкортостан» состоялась торжественная церемония закрытия форума, объединившего 16 театральных коллективов страны. На протяжении недели актёры, режиссёры, руководители и технические работники театров могли научиться новому.

Требования к участникам были высокие. Победителей определяло жюри во главе с режиссёром, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Адольфом Шапиро. Фестиваль был организован Театром Наций при поддержке Министерства культуры России и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы», Министерства культуры Башкортостана и администрации Уфы.