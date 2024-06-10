В Уфе состоялся «Забег в платьях»

От свадебного до платья принцессы диснеевских сказок, когда спортивному костюму предпочитают женственные наряды. В Уфе состоялся «Забег в платьях». В нём приняли участие опытные спортсменки, покорительницы серии российских марафонов и полумарафонов, а также новички.

В сарафанах, свадебном платье или вечернем наряде, с юбкой любой длины и пышности, со стразами и без могли выйти на старт участницы этого уникального забега. Главное условие — бегуньи должны быть в платье и с хорошим настроением.

Фасон наряда для дистанции в пять с половиной километра участницы мероприятия подбирали сами. Одни обращали внимание на удобство, другие — на то, насколько эффектно будут выглядеть во время бега. Некоторые продумывали свой образ заранее.

Для республики это второй «Забег в платьях». В прошлом году стартовали около 20 легкоатлеток одного спортивного сообщества. На этот раз мероприятие получилось более масштабным. Выступили около сотни участниц из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Янаула и Челябинской области.

Эти состязания — тот редкий случай, когда уровень подготовки не имеет значения. Бежали девушки в своем темпе, в любой момент они могли перейти на шаг, сфотографироваться или поприветствовать свою группу поддержки.