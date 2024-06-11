В Уфе расследуют случай изнасилования девочки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично следит за ходом расследования случая изнасилования подростка.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях. По предварительной версии, над девочкой было совершено сексуализированное насилие. Подозреваемый – гражданин другой страны. Известно, что у пострадавшей есть отклонения в развитии.

Мужчина познакомился с девочкой в мессенджере. Он пригласил уфимку на прогулку, а после завёл её домой, где и произошло насилие. Вскоре девочка почувствовала недомогание – врачи выявили, что школьница беременна.