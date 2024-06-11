Врачи Уфы избавили малышку от тяжёлых мучений

В республиканскую детскую клиническую больницу Уфы поступила 10-месячная малышка с тяжёлыми высыпаниями на теле.
Врачи диагностировали у ребёнка «атопический дерматит тяжёлой степени тяжести, пиодермию и себорейный дерматит». Мама юной пациентки рассказала, что семья лечила малышку более восьми месяцев, но результатов это не давало. Врачи РДКБ помогли ребёнку за два дня.
Справка. Атопический дерматит часто осложняется бактериальной и вирусной инфекцией. Может рано развиться катаракта. У больных атопическим дерматитом и их родственников часто выявляют различные другие аллергические заболевания (бронхиальную астму, поллиноз). В тяжелых случаях течение атопического дерматита может осложняться развитием лимфомы кожи.