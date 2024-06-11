Врачи Уфы избавили малышку от тяжёлых мучений

Справка. Атопический дерматит часто осложняется бактериальной и вирусной инфекцией. Может рано развиться катаракта. У больных атопическим дерматитом и их родственников часто выявляют различные другие аллергические заболевания (бронхиальную астму, поллиноз). В тяжелых случаях течение атопического дерматита может осложняться развитием лимфомы кожи.