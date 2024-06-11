В Уфе для студентов организовали встречу с ветераном авиации

В Уфе студенты Башкирского кооперативного техникума встретились с ветераном авиации республики. Патриотический час организовали в Национальной библиотеке. Отставной пилот первого класса, отличник воздушного флота России Рафаил Ягафаров рассказал ребятам, как начинал с самолёта Ан-2 и затем освоил вертолёт Ка-26.

Летчик много летал на севере – от Кольского полуострова до Ямала. Работал на вертолете Ми-8. Был командиром авиазвена и авиаотряда, обучал военных пилотов на Ми-34 в Нигерии. Рафаил Габдрахманович лично был знаком с дважды Героем Советского Союза Мусой Гареевым. Именно по рекомендации легендарного летчика Ягафаров, будучи студентом Уфимского авиационного института, стал воспитанником Уфимского аэроклуба. В рамках патриотического часа показали и документальный фильм про советского военного летчика.